台東防救災型行動通訊平台4日啟用。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東防救災型行動通訊平台4日啟用。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東防救災型行動通訊平台4日啟用。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉尚德村位於山區，長期以來行動網路訊號不良，東河鄉防救災行動通訊平台4日啟用，台東縣長饒慶鈴說，將有效提升居民及遊客的安全及生活品質，目前也計畫協助解決綠島鄉全島行動訊號品質，持續提高台東整體行動網路訊號及覆蓋率。

台東縣東河鄉尚德位處山區，長期以來行動網路訊號不良，甚至有部分區域全無訊號，讓當地居民及遊客有緊急需要時，無法即時向外求援，除了有生命安全的疑慮外，也降低年輕人返鄉的意願。

饒慶鈴、NCC南區監理處、東河鄉長葉啟伸、當地縣議員與東河鄉民代表，以及當地百位民眾共同參與見證之下，防救災型行動通訊平台今日啟用。饒慶鈴提到，這座大型的防救災行動通訊平台，從會勘到建置完成的效率堪稱全台最高，這座大型的防救災基地台有「建置速度快」、「涵蓋範圍廣」及「兼具防救災功能」等3大特色。

饒慶鈴感謝NCC南區監理處、東河鄉公所、各大電信業者（中華電信、遠傳電信及台哥大）通力合作，以及龍山宮提供土地，縣府也落實「開放、整合、創新」的精神，以最快的速度協調整合各單位，共同改善尚德地區的行動通訊網路問題。

國際發展及計畫處長曹劍秋說明，防救災型通訊平台在各方齊心下，從會勘到完工僅不到9個月的時間即完成，建置速度創下全台紀錄，且基地台高度20公尺，涵蓋範圍廣，甚至銅礦地區也納入涵蓋，訊號幾乎無死角；另外，站體自備發電機，可使訊號不中斷，還可提供當地居民於停電時緊急手機充電需求，不會形成孤島效應。

防救災型行動通訊平台可保障農民及民眾在意外事故或天災時的救助，且網路通訊品質提升後，更有助當地學童網路學習、社區推動地方創生等。曹劍秋進一步指出，此次防救災行動通訊平台的建置，開創新模式的快效率，縣府將以這次成功模式為基礎，持續提升台東縣整體行動網路訊號及覆蓋率。