台積電日前傳出總裁魏哲家鼓勵員工多休假，公司昨日晚間發聲明澄清，並重申明年持續成長帶動下，激勵股價大漲9.5元收在385.5元，台股同步勁揚197.32點收12926.37點。財信傳媒董事長謝金河以「緊繃的世界，慢慢緩解」為題在臉書發文指出，今年全球投資人資產都被剝了很多層皮，金融市場經過漫長的10個月跌勢，世界正像「明天過後」，等待下一個變化，並點出已出現5大轉折訊號。

第一個訊號是美元強勢是否到盡頭？美元指數漲到114.788之後回到109.54，最近英鎊、歐元彈升，因英國政府改組市場反應正向，英鎊從1.035反彈到1.1626，歐元從0.9538彈上1.0079。而且亞洲貨幣也見到央行出手止貶，像是日圓從151.94拉升到146.3，中國人行拉升人民幣從7.309到7.171，韓元已經一個月未再創新低，台幣到32.335，央行也有阻貶空間，謝金河分析，美元指數出現反轉，金融市場會紓緩壓力。

第二個訊號是代表風險投機的比特幣大跌7成後，在19000美元左右止跌，26日上漲逾5%、站上20854美元，謝金河認為，這是比特幣大跌後最強力的一記反彈，代表市場投機力開始反撲。

第三個訊號是美債殖利率趨穩，美債一年期殖利率最高來到4.658%，10年債到4.25%後已停下腳步，現在美國大企業利空頻傳，這幾天包括微軟、Google、Amazon等公司股價大跌，臉書母公司Meta今晚可能出現災難性大跌，但謝金河樂觀表示，今年美國剩下兩次升息，可能會比市場預期小一些，巿場有喘息機會。

第四個訊號是市場已過度恐懼，謝金河提到，這次中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）後衝擊亞洲很大，尤其是中港台股市，香港首當其衝，台灣也成重災區，很多專家不斷拉高分貝，訴說台灣的戰爭風險，像最毒舌的英特爾執行長季辛格甚至說要把半導體供應鏈從亞洲移走，而魏哲家的休假說又給市場帶來壓力，台積電成了外資提款機，拖累台股一度跌至12629.48點，把1990年的12682點都跌破。

第五個訊號是油、糧等價格回落，謝金河說，目前國際市場已回穩，油價、天然氣、糧食等價格都已經離最高價很遠了，另外像是美國道瓊工業指數也從28660.94點彈升到32172.42點，已經拉升3511.48點，彈幅12.25%，費城半導體指數也拉升15.82%，但台股仍在驚慌破底中，也許投資人的心情可以調整一下。