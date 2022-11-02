日經指數周三收在持平。在聯準會即將做出決議前夕，交易員趨向於觀望，而聯準會也應該會對未來政策走向給出線索；此外，由於強勁的前景財測，投資人搶購索尼(Sony)股票。

周三日經225指數早盤上漲，下午卻失去動能，收盤小跌15.53點或0.06%，為27663.39點。索尼股價推升東證一部指數，收盤升1.96點或0.10%，為1940.46點。

Tachibana證券研究部門總經理Shigetoshi Kamada表示：「隨著聯準會公開市場委員會的結果很快即將出爐，投資人很難採取行動，導致市場幾乎持平」。

「市場焦點轉向了個別的股票，例如索尼和其它獲利強勁的股票。財報為正面的股票，股價也大幅上漲」。

索尼大漲7.0%，收報10755日圓；該家綜合企業集團將全年營業利益的預測大幅上調了4.5%。

另一家重量級的電子元件和感測器製造商TDK，在上調全年淨利預測後，股價大漲6.72%。

汽車製造商速霸陸(Subaru)在預期全年營業利益多增加2倍之後，股價也大漲3.78%。

繼周二大跌之後，豐田周三續跌0.25%，報2014日圓；該公司此前下調年度產量目標。

化妝品公司花王(Kao)大跌8.7%，報5114日圓，讓日經承壓；該公司公布了上季較低的獲利表現。

投資人正在等待聯準會在周三稍晚的政策決議，因而沒有大筆下注。

日本股市因逢假日，周四將休市一天。