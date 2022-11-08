在科技族群帶領下，日經指數8日一度來到近8周新高27,943.27點。早盤結束時，日經指數收27,879.7點，漲352.06點或1.28%。東證收1,954.96點，漲20.87點或1.08%。

分析師認為，美股反彈也是日股上漲的動力。特別是科技類股表現強勁，許多日前被錯殺的股票，現在也看見買盤回籠。

晶片相關類股東京威力科創漲3.3%，愛德萬測試漲2.32%，軟銀大漲4.85%，電信業者KDDI漲1.03%，索尼也漲3.83%。不過，運輸業者表現不佳，JR東日本跌0.44%，近鐵也跌0.92%。

上季淨利下跌17%的金融服務集團歐力士，股價也下跌2.91%。

根據日經新聞（Nikkei）報導，以大型基金JIP（日本產業夥伴）為首欲競標東芝的各大財團，只願拿出2.2兆日圓，約150億美元收購金。雖與東芝目前市值差不多，但缺少溢價想像空間，股價8日早盤也一度重挫近2%。