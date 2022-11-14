台股加權指數14日開高在14,080.91點，權王台積電（2330）開在450元，站上季線。除矽智財IP 股、IC股等電子股續漲外，多頭資金也點火傳產原物料股第一銅（2009）、中鴻（2014）及航運股，華新、聯電、裕隆等集團亦發動攻勢，帶動台股早盤指數持續拉升，指數上漲逾百點。

通膨出現趨緩跡象、引發聯準會（Fed）很快就會減緩升息速度的樂觀期盼，投資人甩脫加密貨幣大跌陰霾，四大指數11日持續強彈。

道瓊工業平均指數11月11日終場上漲0.1％（32.49點）、收33,747.86點，創8月18日以來收盤新高；周K線大漲4.15％。

那斯達克指數上漲1.88％（209.18點）、收11,323.33點；周K線大漲8.1％。

費城半導體指數大漲3.08％（82.39點）、收2,754.90點；周K線大漲14.87％。

統一投顧指出，美國消費者物價指數（CPI）數據低於市場預期，通膨有放緩跡象，聯準會12 月放緩升息步調的機率上升，美股報復性反彈，雖然共和黨選情不如預期，幣圈利空頻頻，但未澆熄美股投資人信心，短線市場情緒明顯偏多。

台股市場人氣回溫，低檔爆大量攻上季線且突破萬四關卡，台股短多氣勢如虹，建議擇優個股操作。布局跌深科技股如記憶體、驅動IC、IP 矽智財、載板、伺服器（SERVER）及財報優於預期的個股。