在科技族群帶領下，日經指數8日一度來到近8周新高27,943.27點，午盤漲勢不減下，日經指數收27,872.11點，漲344.47點或1.25%。東證收1,957.56點，漲23.47點或1.21%。

分析師認為，美股反彈也是日股上漲的動力。特別是科技類股表現強勁，許多日前被錯殺的股票，現在也看見買盤回籠。

晶片相關類股東京威力科創漲3.3%，愛德萬測試漲2.96%，軟銀大漲4.97%，電信業者KDDI漲1.48%，索尼也漲3.27%。不過，運輸業者表現不佳，JR東日本跌0.68%，近鐵也跌0.72%。

上季淨利下跌17%的金融服務集團歐力士，股價也下跌2.91%。

根據日經新聞（Nikkei）報導，以大型基金JIP（日本產業夥伴）為首欲競標東芝的各大財團，只願拿出2.2兆日圓，約150億美元收購金。雖與東芝目前市值差不多，但缺少溢價想像空間，股價8日早盤也一度重挫近2%，最後也收跌1.82%。