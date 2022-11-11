外圍利多再加上中共政治局釋放疫情防控優化訊號，刺激A股半日上揚。

香港信報報導，上證指數11日開高走高，一度重回3,100點，最多漲75點或2.49％，最高至3,111點，半日收盤報3,081點，漲45點或1.51％，成交額為人民幣（下同）2,877.43億元。

深成指盤中最多漲332點或3.04％，最高至11,240點，半日收盤報11,134點，漲225點或2.07％，成交額為4,123.7億元。

滬深300指數收報3,762點，漲76點或2.09％，創業板指數收報2,415點，漲58點或2.49％。

中共中央政治局常務委員會10日舉行會議強調，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針之餘，也須糾正層層加碼及一刀切。

各類股幾乎全線向好，生物製藥、醫療器械股漲逾3％，房地產、金融、有色金屬股漲逾2％，水泥、煤炭、化工、石油、鋼鐵股漲逾1％，電力股靠穩。