中央銀行標售250億元2年期定存單，得標加權平均利率1.371％，為四個月新高，較上月1.36％小幅上揚1.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要續反應央行9月三度升息。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引875.25億元資金進場搶標，投標金額倍數3.5倍，得標比率28.56％，得標加權平均利率續上揚。銀行資金調度主管指出，央行9月再升息半碼（1碼是0.25個百分點），貨幣政策緊縮不變，這次得標加權平均利率上揚，符合市場預期。

央行從6月開始大減2年期定存單標售金額至250億元，連原本600億元的一半都不到。銀行資金調度主管強調，升息效應趨於常態化，投標資金在經歷過央行截標，加上標售金額大減後，第二季以來態度回歸相對理性，投標利率上揚顯現緩和。

央行從2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元，同年4月再調高至800億元，但11月又降回600億元，2022年6月再大減至250億元。