美股科技股4日帶頭衝，台股7日受連動開高走高，外資回頭買超，國際美元指數回落，激勵新台幣一舉升破32.1元，上演股匯雙漲，終場收在30.082元兌1美元，創逾半個月新高，升值1.03角，為逾一周最大升幅，台北外匯經紀公司成交量7.93億美元。

外匯交易員表示，最新發布的美國10月非農就業數據優於預期，但失業率同步上揚，就業市場略降溫，尚無法促使聯準會（Fed）鷹轉鴿，多位Fed官員發言認為仍應進一步升息，但可能不再採激進速度，美股4日科技股帶頭展開V型反攻，四大指數紅通通，台股7日受連動漲勢強，帶動新台幣同步走升，盤中最高來到32.06元。

外匯交易員指出，外資雖回頭買超台股92億元，但態度其實並未明顯轉向積極，後續還有待觀察，至於國際美元指數一度跌至110，隨後又回到111，代表市場疑慮沒有完全消散，若外資後續仍匯入，且美元持穩不再衝高，短線新台幣將有機會挑戰升破32元整數。