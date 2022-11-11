美國10月通膨回落超有感，美股科技股帶頭狂飆，台股11日衝天漲，外資大肆匯入強勢買超，加上國際美元指數重挫，新台幣連闖七關，股匯手牽手嗨翻，終場收在31.41元兌1美元的近二個月新高，爆炸式升值4.95角，創近23年來單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量放大至16.01億美元。

外匯交易員表示，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率大降至7.7％的今年來最低，且低於市場預期，通膨壓力舒緩不少，及多位聯準會（Fed）官員釋出緩升息鴿派言論，美債殖利率應聲跳水，美股四大指數在科技股領漲下狂飆，紛創波段新高，全球股市全部紅通通，苦悶許久的台股，一舉收復「萬四」（14,000點）暴漲503點至14,007點，帶動新台幣一路從31.9元價位，連續升破31.9元、31.8元、31.7元、31.6元、31.5元、31.4元、31.3元，盤中最高來到31.298元。

外匯交易員指出，外資終於大舉回頭，狂買台股488億元、為史上第三大量，且國際美元指數從月初高點112狂洩至107，及出口商恐慌性賣壓出，新台幣沖天漲，匯市美元供給大於需求，老大（央行）因此進場買匯，收回1角多，維持新台幣匯率相對穩定。短線仍看美股及外資後續動向，決定台股及新台幣能否就此重拾漲勢。