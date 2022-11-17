美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，認為現階段電視市場已經出現補貨訊號，加上OLED穩定成長，故調高聯詠評等至「加碼」，目標價調高至360元。

美系外資表示，看到現階段電視產品補貨訊號強勁，加上行動裝置DDIC(尤其是OLED)在明年上半年也可能出現更強勁的市場需求，預估聯詠OLED營收可能會在明年下半年前超車TDDI。

美系外資進一步說，聯詠在與美國大客戶ASIC(客製化晶片)項目上進展順利，並在多個OLED項目中贏得設計訂單，可能是OLED平板電腦的第二來源，並且有機會在VR/MR頭戴式裝置贏得設計訂單，儘管目前ASIC的收入在2023年貢獻預計仍將很小。但ASIC項目的訂單黏著度卻是很高。

美系外資認為，台灣DDIC市場的行業整合機會已經回升，因為較小的參與者將面臨挑戰，聯詠因手中有充足的現金，未來聯詠可以成為一個積極的整合者。儘管預估2023年每股盈餘恐下降，但隨著2023年第一季度營收年增，預估聯詠上升趨勢將繼續，故調高聯詠評等至「加碼」，目標價調高至360元。