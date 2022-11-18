美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，預計第四季到明年第一季在庫存調節下，營運能見度較為保守，但在USB4新品加入下，看好明年第二季會是祥碩的基本面復甦轉折點，現階段維持祥碩目標價1000元、評等加碼。

美系外資表示，在PC產業短期內繼續去庫存下，預計祥碩第四季營收可能季減25~30%，且有鑑於存貨重估損失揮之不去，加上還有年終報銷支出，單季毛利率不排除會低於50%。展望明年第一季，目前沒有明確的能見度，預計要到明年第二季才會是一個潛在的轉折點，主要根據祥碩產品的恢復時間通常會在端市場系統產品（即主板、台式機、存儲等）後2~3個月，而近期主板市場需求趨於穩定，其次，就是祥碩主要客戶之一的跨平台產品庫存水平降低，該趨勢會延續到明年第一季。現階段維持祥碩目標價1000元、評等加碼。

美系外資表示，祥碩預計在明年第二季、第三季出貨USB4的控制晶片和主機控制晶片，基於終端市場、客戶以及當前的能見度來看，估明年第二季會是祥碩的基本面復甦轉折點。祥碩的USB4設備控制晶片可望率先被高端SSD採用，之後可能會擴散到中檔產品，但時間尚未確定。對於USB4主機控制晶片，祥碩與一些客戶合作，另一方面，祥碩USB4產品在在產業具競爭領導地位(40Gbps數據傳輸速度和與 PCIe的兼容性、DisplayPort、USB供電、Thunderbolt 3 等)。另外，祥碩的USB4 主機控制晶片受到了高度關注，特別是來自非英特爾平台。

美系外資表示，祥碩在大陸的業務包括專案直接入帳以及標案，因2022年宏觀經濟放緩，故標案部分可以暫且不納入計算，2023年當地標案狀況要待農曆年後再持續觀察，至於直接專案貢獻來自供應給各種應用，包括I/O集線器、監控和工業，這部分今年上半年貢獻為營收的中個位數，但下半年恐降到低個位數。

晶圓產能上，美系外資表示，祥碩將55奈米和8吋用於傳統產品，28奈米用於新產品，祥碩目前對投片持謹慎態度，但其正在為新產品建立庫存產品，對於2023年潛在的代工成本上漲，祥碩將與主要終客戶一起應對挑戰。