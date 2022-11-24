螺絲廠世豐(2065)積極強化業務布局，在新產品、新產能、新應用領域三大面向同步進軍，以期隨著整體策略效益展開，打造中長期營運穩健向上之動能，包括觀察市場對於強化建築結構螺絲應用需求增加，世豐與美洲客戶共同開發長尺寸結構用木螺絲產品，並已取得美國ICC認證，將切入美國主要兩大居家修繕實體通路銷售，目前規畫年底完成小量訂單出貨。車用方面，成功取得IATF 16949認證，助力開拓車用扣件商機。

憑藉世豐戮力深化產品研發、優化訂單結構、提升自動化生產比例及精進營運管理綜效，不僅帶動世豐整體獲利已連續四年繳出歷史新高成績，且今年前三季合併營收19.08億元、稅後淨利2.89億元，整體獲利已超越去年全年，每股稅後盈餘(EPS)達5.36元。此外，世豐董事會通過2022年第三季盈餘分配案，每股配發1.5元現金股利，以今年第三季每股稅後盈餘(EPS)為2.14元，現金股利配發率達70%，並訂定2022年12月20日為除息交易日，2023年1月12日為現金股利發放日，期將公司經營成果實質回饋給全體股東。

世豐表示，雖今年全球通膨升溫、各國進入升息循環、俄烏戰爭等，加劇整體大環境諸多變數，集團仍積極強化業務布局，在新產品、新產能、新應用領域三大面向同步進軍，以期隨著整體策略效益展開，打造中長期營運穩健向上之動能，包括觀察市場對於強化建築結構螺絲應用需求增加，世豐與美洲客戶共同開發長尺寸結構用木螺絲產品，並已取得美國ICC認證，為客戶唯一綁規合格供應商，將切入美國主要兩大居家修繕實體通路銷售，目前規畫年底完成小量訂單出貨，有望美洲客戶加大訂單鋪貨需求，將增添集團新一波銷售表現。

世豐進一步表示，為因應未來擴大業務布局所需，持續推進越南新廠擴建進度，新廠規畫係淬鍊世豐近50年研發、生產製程改良、數位自動化轉型等成功經驗並複製至越南新廠，以生產中短尺寸之尖尾螺絲、鑽尾螺絲、烤漆螺絲等，而目前越南新廠第一階段產能設計，將較台灣地區產能增加四成，並達每月800噸之規模，並支應美洲、歐洲市場訂單需求，尤其，越南出口至歐洲具有零關稅，加上歐盟針對中國進口螺絲課徵反傾銷稅效應下，國際品牌客戶仍持續進行供應鏈採購分散策略，有助於世豐拓展新客戶訂單利基。

不僅如此，世豐於居家修繕市場占據穩定營運利基，為開拓集團新市場業務契機，看好全球電動車長期趨勢，規畫投入車用扣件領域發展，並成功取得IATF 16949認證，助力集團進軍電動車車用扣件市場邁出一步，同時積極與電池模組設備廠商開拓業務合作，目前已有台灣、大陸、歐洲等地區客戶持續進行業務洽談，預計於今年12月取得電池模組鎖付螺絲的樣品訂單，明年將陸續進行客戶車用扣件產品送樣。

展望未來營運，觀察目前美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，同時集團亦積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，有助於保持整體營運良好動能，另一方面，世豐仍持續完善旗下全尺寸螺絲產品線並持續投入新款螺絲產品開發，以及業務接單調整以優化訂單結構、有效整合數位化管理與精進生產自動化等策略效益，積極開拓市場業務機會，以期逐步奠定集團中長期營運穩健向上發展。