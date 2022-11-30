眼睛操

這套眼睛操不一定要在晨起時做，任何時間都可以做，重點是要天天做，持之以恆。尤其是頻繁使用3C 產品的現代人，我更是強力推薦。

功效

消除眼睛疲勞、活化眼睛、回復視力、改善乾眼症。

步驟

3分鐘

1 躺在床上，全身伸直，縮腹夾臀，腳尖往下，舌尖抵上顎。

2 雙手往上伸直，摩擦雙掌直到發熱。

3 用溫暖的手心熱敷雙眼，默數5 秒，重複12 次。

4 中指和無名指輕輕放在上下眼瞼處，從眼頭拉到眼尾，做36 次。手法要輕柔，千萬不要太用力，只要感覺有溫和的力量與微微的熱度即可。

5 彎曲拇指，用指節處依序按摩雙眼眼頭上方的凹洞（睛明穴；見下頁圖6-5）、眉頭（攢竹穴；見下頁圖6-6）、眉峰（魚腰穴）、眉尾（絲竹空穴）、眼尾（瞳子髎穴），以上穴道位置。每個穴道按摩36 次。如時間充裕或有需要，可增加按摩次數

至108 次。

這套眼睛操，是我從今年（2022年）以112歲高齡仙逝的崔介忱老先生那裡學來的。他在1933年偶然由察哈爾省琢鹿縣清涼寺光明法師傳授一套功法，直到1977年、崔老先生67歲從警界退休後，才開始練習。整套功法的重點是，每天晨起依序按摩身上重要穴道，每個穴道按108次。他教我這整套功法時已90歲，但耳聰目明、行動俐落、肢體柔軟，尤其上身前彎能與大腿貼平，我看了瞠目結舌，心嚮往之。

不過，這整套功法做完需要2小時，當時還是朝九晚七上班族的我根本不可能辦到。但其中有一小部分是針對眼睛的，做起來很簡單，花不了多少時間。加上崔老先生說他每天勤練，退休前的老花眼、青光眼不藥而癒，到90歲還可以不戴眼鏡讀報紙。

剛好那時我開始有輕微老花現象，一時很難適應，尤其我兩眼視差大，右眼近視450度、左眼則不到100度，兩眼同時還有散光，原本右眼戴上隱形眼鏡矯正後，開車、看書都沒問題，但有老花後，戴上隱形眼鏡近的看不清楚，不戴變成遠的看不清楚，很是困擾。於是我下決心每天做這套眼睛操。

執行一個月後，我就發現視力大有改善。由於眼睛的血液循環變好，我的雙眼自然找到分工合作的方法。右眼看近、左眼看遠，自動達到調和狀態，連隱形眼鏡都不用戴了！

後來我在TVBS「健康2.0」節目中也示範過這套眼睛操，有位在跨國企業任職的觀眾照著做了一個月之後，視力從0.4恢復到 0.7 ！因為覺得太有效了，她還特別邀請我去他們公司演講，分享給更多人。我有位作家朋友，因為每天面對電腦寫稿，不到50歲就出現飛蚊症，她試著每天做這套眼睛操，三個月後飛蚊都不見了。

而我拜這套眼睛操所賜，很長一段時間都不用戴老花或近視眼鏡，雖然來到70歲，加上家族有青光眼病史，但白內障、青光眼這些老年易有的眼疾，至今仍未干擾我，是我受益最大的養生法之一。

剛開始我每次按摩18次，只按摩到魚腰穴，效果便已相當顯著。後來隨著年紀增長，為加強效果逐漸增加次數，並延伸到絲竹空穴（眉尾）與瞳子髎穴（眼尾）。若沒有時間做到36次，也可以從6次做起。

另外，我在寫稿眼睛疲勞時，還會閉上眼睛轉眼球，先順時鐘轉、再逆時鐘轉，然後再往上、往下動，各做18次或36次。這對舒緩眼睛疲勞非常有用，特別是上班族整天盯著電腦、手機，眼睛的負荷很大，有乾眼症的人也很多，只要在眼睛感覺疲累或乾澀時轉一轉眼球，就能達到潤澤眼睛、改善循環的效果。

❖ 崔介忱老先生，1910 年 12 月出生，2022 年 1 月無疾而終，享年 112 歲。他的長壽健康法：「飯勿吃太飽，覺要睡得好，運動每天做，營養不可少，盡量找快樂，切莫尋煩惱，赤子心常在，百年也不老，不做虧心事，人格比天高，為人不貪墨，子孫也逍遙。」

（本文摘自《時時刻刻微養生》／天下文化）

【內容簡介】

養生,時時刻刻都可以!

對健康好的事,要天天做

對身體好的事,隨時隨地都能做

每天一點點,免疫力 ╳ 自癒力 UP!!

養生食療 ╳ 暢通經絡 ╳ 穴道按摩 ╳ 運動伸展 ╳ 肌力訓練 ╳ 靜坐養心

養生天后陳月卿精研與實踐健康生活 30 年,順應現代生活忙碌節奏,獨創簡易可行的「微養生」心法。

從起床到入睡、從坐臥到行走,皆能輕鬆落實「養生即日常」的健康美學。

養生不複雜也不困難,只要每天一點點,就能為自己加強免疫力、儲存自癒力!

【作者簡介】陳月卿

現為癌症關懷基金會董事長,亦為資深新聞工作者、知名電視節目主持人、暢銷作家、健康養生達人。

30 多年來,為陪伴夫婿對抗癌症,也為替自己洗刷「藥罐子」的稱號,從飲食開始深入探索並嘗試各種養生方式,藉由身體的回饋,逐漸建立一套簡單又有效率的養生方法,並融入日常生活之中,藉由時時刻刻微養生,重新調整飲食及生活方式,終於重獲健康並建立幸福家庭。

過程中深深體悟身體與內心同步健康的重要性,也為人體的奧祕和自癒能力深深折服,相信健康不僅是可以管理的,更是可以促進的。尤其邁入 60 歲以後,身體老化衰退的速度驚人,於是更努力的探索、研究,發現每個人都握有

自我療癒的鑰匙,唯有實踐全方位養生,才能維持健康、體能和心智,減緩退化,於是勤勉書寫,希望為自己、家人和粉絲、書友,找回健康主控權。

藉由自身特殊生命歷練所獲得的經驗,出版《從心開始》、《吃對全食物(上)(下)》、《綠拿鐵.排毒魔法飲》、《他的癌細胞消失了》等書,分享疾病帶來的生命轉機和智慧,盼能幫助讀者替健康升級、為幸福加分。