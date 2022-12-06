砷化鎵廠穩懋(3105)及全訊(5222)公布11月合併營收，其中穩懋11月合併營收為12.16億元，月增0.59%，全訊11月合併營收為1.04億元，月增10.89%。

智慧型手機市況低迷，穩懋營收處於低檔，11月合併營收為12.16億元，月增0.59%，年減48.96%，累計1至11月合併營收為171.55億元，年減27.42%。

穩懋預估，第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，單季毛利率預計約落在high-teens（16%到19%）至low-twenties（21%到23%）區間水準。

全訊11月營收為1.04億元，較上月及去年同月分別增加10.89%與32.37%，主要受惠第4季國防標案產品出貨旺季所帶動，累計1到11月營收為9.12億元，較去年同期增加8.31％。

全訊表示，11月營收破億，主要在於目前軍工產品佔整體營收比重超過9成，其中約8成來自政府大型標案，以過往經驗來看，第四季為國防標案產品出貨旺季，整體營運可望持續攀高。

政府日前通過2023年國防預算為5863億元，較前一年度增加13.9%，全訊為國內少數可提供國防等級功率放大器的廠商，可望受惠此一商機，公司將持續支持政府國防自主政策，與國防相關單位合作研發並製造各式軍工與航太相關的功率放大器產品。

除國內國防標案產品出貨量持續增加外，全訊亦將功率放大器相關產品的應用拓展至海外軍工產品及商用通訊市場。在海外軍工產品方面，今明兩年對歐洲、美國及以色列軍工設備客戶的出貨量可望維持穩健成長。

在5G高速傳輸商用領域市場方面，公司自主研發並生產的5G毫米波（mmWave）功率放大器，已成功進軍衛星通訊市場，預估明年將開始對國內外客戶進行小批量出貨，公司未來在商用通訊產品方面，將以5G小型基地台及衛星地面接收器等毫米波功率放大器產品為主要發展方向。因應國防及商用產品訂單持續增加，公司新廠將於明年度開始進入試機，預估待新廠滿載後，公司總產能可望較目前增加，為公司整體營運再添成長動能。