大陸無預警禁止我國多項食品、水產品進口，截至12月10日統計，全台僅剩792件產品有效註冊。衛福部食品藥物管理署今天上午再度統計，共有855件有效註冊，相較2天前新增63件產品，其中自行註冊產品增加74件，以飲料類、經烘焙咖啡豆、糖果餅乾最多，推薦註冊產品反而再減少11件，主要品項為油料、食用穀物等。

大陸上周無預警禁止我國多項食品進口，原因是「未能完成註冊」。據食藥署統計，12月8日有效件數為1006件、註銷31件、暫停進口2195件；12月10日有效件數降至792件、註銷維持31件、暫停進口增加至2409件。

食藥署長吳秀梅表示，今天上午查看的情形是共有855件可以進口，其中以自行註冊產品較多。食藥署食品組副組長鄭維智進一步說明，截至今天上午8點統計，共有855件產品註冊有效，和12月10日相比，共增加63件。

不過，其中自行註冊商品增加74件，推薦註冊產品又再減少11件。鄭維智說明，新增合格的自行註冊產品品項如：飲料類28件、經烘焙咖啡豆14件、糖果餅乾類13件；而未審核通過的推薦註冊產品，品項以油料、食用穀物為主。

衛福部次長王必勝表示，無論是自行註冊或推薦註冊，決定權都在他們，真的不知道根據什麼標準，只能呈現這些數字，「當然我們都會問，有問題我們就問，但一般來講他們是不會回答」。他強調，衛福部是註冊窗口，會提供廠商輔導，因為對方沒有說什麼原因不合格，只好用猜測的 經驗推敲。

近期網路傳言「衛福部食藥署為什麼送了一家之後其他一百多家卻全部都不送件了」、「把一百多家業者送的資料束之高閣」，食藥署也鄭重聲明，無論是推薦註冊或是自行註冊，業者遞件後，可全程掌握我國提交註冊資料的進度。鄭維智也指出，目前看起來中方有在審查，業者可以持續補件，如果資料完整，有機會成功註冊。