11月的晚秋，天氣依舊熾熱，商周採訪團隊來到新竹科學園區周遭的一小塊空地，上頭擺滿一個又一個自動開闔的白色方盒，裡面，是一架又一架準備升空、大小不一的無人機。「轟轟轟轟轟！」宛如20部除草機同時啟動般的巨大聲響傳出，一台和成年人張大雙手一樣寬的中型無人機，夾著一個大型紅色立方體升空，並按照事先輸入好的軌跡飛行、再自動緩降，於目的地輕輕地拋下包裹。

這是一個讓人類生活更貼近未來的演練。

無人機送貨服務在國外試驗已久，包括亞馬遜、沃爾瑪、Google等大咖，都是重要玩家。

在台灣，這也已經不是遙不可及的想像。

零售龍頭統一集團今年第3季宣布，將展開試驗，把7-Eleven、康是美販售的商品，用無人機方式運送，最快明年就會在新竹實現，這將是國內零售業者的初體驗。

而讓統一集團商品可以飛上天空的，是這家叫作中光電智能機器人的公司，它的母公司中強光電，是國內上櫃公司。

你可能不一定聽過中強光電，但很多人的汽車顯示螢幕、平板電腦的關鍵零組件，或企業會議、學校教學用的數位投影機，都是該公司產品，年營收約500億元。

為什麼做投影機的，會跑來做無人機？而且，這家新創公司只成立5年，從日本大型電信公司KDDI、日本電商龍頭樂天，到台灣中華郵政、統一集團，都是它的合作夥伴。

這背後，是一個團隊如何發揮「相信」的力量的故事。

燒5億、7年還沒獲利

做出全國首台全自主無人機

時間拉回2015年，中強光電本業表現已臻成熟，要找到讓公司站得更穩的第二、第三隻腳。當時，他們鎖定「ABC」3個趨勢，中強光電總經理吳秀蕙說，就是AI（人工智慧）、Big data（大數據）、Cloud（雲端），而無人機剛好是綜合上述最多交集的產品之一。

中光電智能機器人公司的種子，就在此刻萌芽。從最初只是母公司投影機部門轄下一個5至6人的小單位，現在已是獨立公司，團隊有7、80人。

雖然規模持續壯大，但，過去7年來都沒有獲利，反倒已陸續投入超過新台幣5億元的資金，相當於母公司去年稅後淨利約4分之1。

要繼續往前，還是要放棄？是許多新創、新事業都會面臨的十字路口。

「其實我們也時時在檢視該不該放棄？」吳秀蕙坦言，過程中，他們一直不斷省視，自己是否真有競爭優勢？還有，選擇方向也很重要，公司要定位在哪一個產業價值鏈裡？怎樣的商業模式能夠生存？這些都是他們不斷思考的問題。回答這些問題前，他們決議先認清兩點：趨勢、能力。

無人機究竟是不是重要趨勢？該公司引述Drone Industry Insight統計，全球商用無人機，從21年到26年，年複合成長率逾10％，預估總產值近400億美元。其中，物流無人機成長潛力更強，年複合成長率可達15％。

看見趨勢後，他們反問自己，憑什麼切入市場？除了母公司資源挹注，他們也從外部引進不同DNA的人才，如動力機械、微機電背景的團隊，強化實力。

現在，他們已是國內唯一可以全程在台灣研發、製造的無人機公司，也做出國內第一個全自主──即不用人為操控，能自主飛行、充電、降落的無人機，比全球無人機龍頭大疆創新走得更前面！

從公家專案累積飛行實績

說服高層，更爭取到樂天

確定有未來性，團隊也有實力。那麼接下來要做的，就是不斷對外、對內，累積信任，讓路，可以走下去！

首先，是高層的信任。儘管中光電新創事業有來自母公司的資源支持，但攤開成績單時，「大家就事論事，為什麼投資多年還沒看到進展？」中光電智能機器人董事長薛建秋說，在母公司1年2次的「半年會」上，新創事業無可避免會被當成議題，要舉證到底團隊「做對什麼、做錯什麼、做了什麼調整」，不斷說服高層他們走在對的路上。

再來，更難的是，客戶的信賴。雖然他們的目標，是商用、物流無人機，但也清楚，這不是一蹴可幾的目標，因此決定「慢慢來，比較快」，先從公部門練兵。

「做這些事不是我的目標，我真正的目標是在找尋後面的客戶！」吳秀蕙舉例，如果一開始不是因為先接下牡丹水庫、石門水庫等公家單位的無人機地形測繪或巡檢專案，也沒辦法證明給KDDI或樂天，「你看，我是真的能飛，我可以飛多久、飛控多穩定，攝影回來的影像多麼地清晰？這些都是你要證明。」

繞了點路，有了基礎，他們才把目光看向海外，主動拜訪日本電信公司KDDI跟日本電子商務巨頭樂天（Rakuten），爭取國際級大客戶。

從小目標累積團隊信心

法規難題，在台只能練兵

爭取高層跟客戶的信任，固然重要。然而，最最關鍵的是，如何在連續7年都沒有獲利時，仍持續相信自己正在做對的事？且不只一個人相信，而是讓整個團隊一起相信？

薛建秋的答案非常實際：目標不要設得太大，用小成功積累信心！

「我們不會一開始就說，2、3年要成為全世界無人機最大的公司。」他說，公司有一個策略方向，是要做出全自主無人機，成為無人機領域的專家。為了達到這個大目標，中間要切割出很多小目標，「在每一個階段設立不同的里程碑，每一個專案的落地，都會積累信心。」他舉例，2021年跟日本樂天，在白馬山偏鄉合作無人機物流。此專案要達成無人機能穩定飛行，且成功載運包裹到山上的目標。

當時，從海拔1200公尺高度將貨物運送到海拔2800公尺，要克服的環境挑戰相當大。任務執行當天，日本時間早上6點、台灣時間清晨5點，當時還在疫情期間，透過越洋遠距視訊方式進行。

看到自家無人機出現在日本白馬山的天空，飛行在雲海上，讓團隊更有信心，也更凝聚大家的向心力。

除了一個個的專案累積信心，日常對內溝通也很重要。薛建秋說，平常在跟公司高階主管互動時，就要清楚說明公司為什麼這麼做？未來是什麼？讓大家有共同的信念跟方向，這個對焦很重要，因為「方向就像1，努力是後面的0」。

雖然中光電將與統一集團等巨頭在台灣展開實驗，但無人機送貨能否在台灣實踐，還有許多挑戰。

工研院機械所副所長彭文陽認為，台灣因為公路網發達，除非有特殊需求或專案計畫，如偏鄉雷達氣象站、山屋改建等，否則1、2公斤重的小包裹用無人機運送，成本是一大考量。他認為，許多廠商應是將台灣視為「練兵場域」。同業智飛科技總經理楊三品也直言：「理想是很好啦，但實務上跟法規上要克服的問題很多！」

這些，中光電也很清楚。其實不管台灣或海外市場，無人機物流要走向常態化的服務，都還需要時間。「但我們得先做好準備嘛！」薛建秋說，因為當機會出現時，才有能力跟底氣，抓住機會。