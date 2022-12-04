捷報！台灣舞者劉奕伶以作品《而且或者...》（《… and or…》）拿下日本橫濱舞蹈大賽評審團大獎，現人在日本橫濱的她表示，這是人生中首次以舞蹈拿下獎項，十分開心。

劉奕伶表示，這部作品是去年9月受到新竹的舞團艸雨田舞蹈劇場委託而作，以編創具有新竹特色的作品為主，原本是要以新竹縣鳥五色鳥為題材，後來她觀察到當時最熱的話題是新竹縣市合併，因此以此為題材發想。

劉奕伶表示，縣市合併有條件，需要「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，當時的討論是希望修改成「人口聚居達125萬人以上，或在政治、經濟、文化及都會區域發展上......」，將「且」改動「或」的討論，成為舞作的標題來源。

《而且或者...》是一支長約20分鐘的雙人舞，劉奕伶表示，從「而且」、「或者」可以延伸思考一段關係的建立，需要有哪些條件，以及要如何做選擇。

「這支舞的兩人動作，拆開來各有各的動作，同時試著盡量交纏在一起，例如，腳可以穿過另一個人的空間，像是立體拼圖，原本可以獨立的動作，身體交錯時，就有合在一起的可能性。」劉奕伶表示，跳這支舞，轉換、變換的過程很困難，「需要協調、妥協和讓步，甚至帶有侵略性的表達。」

值得一提的是，這是一支沒有音樂的舞蹈，舞者的互動與節奏感，成為舞作裡自然的聲響，劉奕伶說，「沒有音樂對舞者而言，也是一大挑戰，要在安靜的狀態下完成這支舞，得靠他們的表演和身體動作，營造整部作品的氛圍，同時他們也要讀取彼此的身體時間和企圖。」

劉奕伶表示，沒有音樂的舞蹈對觀眾而言，也是一種挑戰，「這也是我給自己的挑戰，我想知道在沒有音樂的狀況下，純粹的舞蹈能不能成立。今年1月首演時，場地在戶外，但觀眾還是很集中和專注地看完了，可見跳舞的節奏，蘊藏在舞者的身體裡。」

劉奕伶畢業於北藝大舞蹈系七年一貫制，曾是美國知名比爾提瓊斯舞團資深舞者。今年10月曾赴新加坡濱海藝術中心演出她編創的獨舞作品《Normal Life》。

日本橫濱舞蹈大賽是國際重要編舞比賽，1996年開辦至今是許多國際策展人關注的賽事。去年台灣編舞家王宇光也曾以作品《捺撇》，拿下這項比賽的雙大獎。