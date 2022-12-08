謝蔡不謝蘇？花敬群親曝徐國勇住院近況 駁「逼蘇貞昌下台說」

行政院發言人羅秉成7日證實，內政部長徐國勇堅持請辭，行政院長蘇貞昌決定「勉予同意」，同時也指定由政次花敬群代理部長職務，花敬群今受訪表示，徐部長因氣喘發作、健康因素請辭，院內發布由他代理接下責任，將會繼續穩定內政部政務推動，希望能順利審議。

花敬群說，「昨日有到醫院探望徐部長，他也授權我可以說，這幾天共注射8劑類固醇和8劑抗生素，基本上身體狀態不是太好，本來預計昨天出院，醫生基於他身體狀況考量，希望他能多留一天繼續觀察，希望部長早日康復出院。」

至於徐部長是否有給什麼建議？花敬群說，部長第一時間有指示一些該注意事項，包含政策推動想法，也跟徐部長有約，等他出院後會再做更詳細銜接和指教。

有媒體詢問被拍到跟蔡英文總統開會，是否談到職務調動？花敬群說，完全沒有談到職務調動，僅針對國際經濟情勢，明年經濟成長以及如何強化民生討論，都是民生和房市安定議題。

至於外傳徐國勇是為了黑金和為了逼退蘇貞昌才請辭；對此，花敬群說，這話題算是政治攻防，大家有不同立場和說法，或扭曲、抹黑，確實對這樣的事情應該呈現市政的成果讓大家放心。

花敬群強調，徐部長身體狀況這幾天急性惡化，昨天中午在醫院陪他，講話聲音還是有沙啞和咳嗽，休養幾天身體狀況還是如此。