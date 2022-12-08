立委鄭麗文指出，接到吹哨者爆料，空勤總隊去夏威夷開會9天，美方邀請是3天，質疑空勤總隊藉機玩樂，更令人不解的是空勤總隊僅2人赴美開會，陸軍為3人，但空勤總隊的花費竟高達60萬元、陸軍花費僅41萬元。鄭麗文質疑，「是什麼樣的花費，2人可以花這麼多錢？」

鄭麗文接獲吹哨者指出，空勤總隊8月15日至17日受邀到美國開會，但時程僅3天卻去了9天，空勤總隊長井廷淵表示，他們也有參與會議；但吹哨者還爆料，空勤總隊會議時間為8月16日整天，但人員卻在下午3點11分開會的時間出現在某餐廳內結帳，並附上當天的單據；井廷淵辯稱，是同仁協助買晚上的餐券。

鄭麗文質疑，該餐廳為飯店內的餐廳，為什麼要買餐券，而且如此重要的會議，為何非得當時買？井廷淵數度辯解被鄭麗文頻頻打斷，一旁的花敬群還把麥克風搶過去要幫忙回覆；鄭麗文立刻批評，「他（井廷淵）什麼態度？給我講清楚，你（花敬群）根本搞不清楚，只有他知道情況。」

鄭麗文還說，陸軍派出3人赴美花費僅41萬元，但空勤總隊2人赴美就花了60萬元，實在令人匪夷所思，他要求，內政部該去徹查。