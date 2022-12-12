大陸海關總署上週宣布暫停我水產品進口，閣揆蘇貞昌昨(11日)抨擊前行政院長劉兆玄說在此時還以兩岸企業家峰會台方理事長身分，去大陸餐敘、示好。國民黨立委鄭麗文痛批，執政團隊做不好還在檢討民間？她也質疑大陸的註冊新制並沒有違反WTO規範，蔡政府每次都事情發生了才怪人家，才要說要去WTO檢舉，不檢討自身問題有用嗎？執政黨如果只會天天耍嘴皮、甩鍋，結果最終損失最大的還是我們的農漁民。

「又來了誰現在才是行政院長？自己沒辦法處理只好罵人隨便跑去吃飯？」鄭麗文今(12日)在臉書發文表示，蘇貞昌更說民間買賣有一定規矩，國際貿易也有一定規範，而中國大陸和WTO卻自己訂出一套規則，必須經過行政流程爭取登記，以行政手段干預貿易，違背WTO規範，尤其對台灣更是特別嚴格歧視，不僅時間縮短，又要求很多。

鄭麗文今也質詢行政院關於水產品停止出口的情況，行政院回應：有陸續向WTO提出抗議及申訴，次數更是達到9次。但她質疑，為何WTO遲遲沒有給正面回應？是不是因為其實大陸訂定的註冊新制並沒有違反WTO的規範？而又為什麼行政院認為大陸對我國的限制和其他國家不同、有歧視、差別待遇之虞？不就是因為民進黨執政以來，對對岸完全封閉、沒有溝通管道，沒有辦法對話，才會造成如此多損害台灣權益的事情嗎？

她指出，台灣政府找不到相關資料，只好去找日本的資料，而根據日本的資料，可以看到大陸這次實施的新規定是：「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」。在2021年3月12日公布，規定生效時間是在2022年1月1日，而日本政府早在2021年就開始協助國人辦理相關配套，僅花了四個月就完成，所以在今年大陸實施新規定，完全沒有遇到任何產品被禁止的問題，而台灣呢？事情發生了才怪人家、才要說要去WTO檢舉！都喊檢舉幾次了，不檢討自身問題，有用嗎？

鄭麗文痛批，民國99年，漁獲列入早收清單得以免除關稅，不只降低產銷成本、提升產業競爭力，還有助於大陸市場開拓，進而帶動市場擴展。當年兩岸談ECFA，將漁獲列入早收清單，現在民進黨一邊抨擊ECFA，一邊又想要它帶來的利益，現在產品被禁，行政院長還事不關己，不好好處理事情，反而四處甩鍋、譴責其他民間企業，要求大家人民團結一心，一致對外？執政黨如果只會天天耍嘴皮，結果最終損失最大的還是我們的農漁民！

她直言，更不要說這次九合一大選民進黨大敗，民意也說明了一切，也沒看到蘇貞昌、陳吉仲下台負責！只會說嚴正抗議的政府，那麼這次又怎麼會負責？出張嘴，做事沒半撇！