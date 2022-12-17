行政院長蘇貞昌（右5）17日到國立台灣美術館參觀「畫筆下的真實－李梅樹120歲藝術紀念展」。（張妍溱攝）

國立台灣美術館17日舉行「畫筆下的真實－李梅樹120歲藝術紀念展」，展覽將透過百餘件作品，呈現影響李梅樹創作生涯的。行政院長蘇貞昌受邀參觀畫展時指出，大家應該要好好認識台灣的藝術大師，彰顯對台灣這塊土地上情懷。

蘇貞昌說，雖沒有機會和李梅樹大師面對面，但他在擔任台北縣長的時候特別去李家見其家人為李畫作保留得相當好，這次來參觀畫展，和大家一起對台灣國寶李梅樹表示致敬，尤其家人將畫保存得相當好，辛苦經營，實在很了不起。

蘇貞昌指出，台灣人畫家輩出，描述當年台灣人的生活記憶、台灣的美，但過去因為政治上的關係卻埋沒，有些人常講到外國藝術，卻對自己土地上的藝術家卻不是很了解，這是台灣人最大的遺憾，也是最大的不公平。

蘇貞昌說，目前政府的前瞻計畫，不再是建鐵路、開公路、做水壩，而是編列大筆經費努力重建台灣藝術文化的部分，是政府真心誠意籌措經費，為台灣藝術前輩致敬，保存國寶。

國立台灣美術館長廖仁義說，李梅樹以當時他的社會地位保護三峽土地、重建三峽祖師廟，對於自己家鄉土地的美好風景人文描繪下來，這次舉行李梅樹120歲藝術紀念展，承擔重建台灣藝術史的責任，美術館動力來自藝術家，來自社會大眾，持續不斷。

李梅樹從年少時臨摹西洋名家作品、學生時代作品、祖師廟相關作品，到中後期的本土作品等約估計有數千件，包括素描、油畫、水彩、水墨、草圖，照片與文獻等。於國美館展出百餘件作品及難得一見的珍貴文獻，完整梳理李梅樹的生命軌跡和藝術內涵，展期自即日起至明年3月12日止。