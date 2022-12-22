透過藝術家巧思，重現北海岸的風采。（北觀處提供）

廢棄營舍成藝廊！為了推廣文化觀光旅遊，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處自即日起，於近期啟用的萬里國聖埔據點，辦理「停其岩 觀其形︱北海岸藝術家策劃展」，邀請多名常年定居北海岸的國內藝術家以及英國藝術家Martyn Barratt、西班牙藝術家Jorge Rivera參與展出。

國聖埔據點原為海巡署既有廢棄營舍，經北觀處耗費將近一年時間，改善周邊環境，重新展現國聖埔海岸美景。北觀處長陳美秀表示，期望國聖埔成為金山聯結野柳之中繼服務據點，帶動周邊觀光效益，而此次舉辦的展覽也提供北海岸藝術家有展演的舞台，民眾亦可以結合單車低碳旅遊體驗在地特色。

本次展覽自即日起到明年1月2日為止，以北海岸觀光為題材，透過藝術家的巧思，將海岸地形、空間及生態等多樣性議題融入展覽之中，同時也會展出2022北觀采風攝影展及李萬秋油畫個展。

此次國聖埔據點啟用辦理「停其岩 觀其形」藝術展，許多綠色企業、自行車團體及民眾一同參與，以低碳旅遊方式探索北台灣，啟動自行車藝文旅遊風潮，即日起參觀展覽民眾於現場填寫線上問卷，即可獲得精美小禮1份。

「停其岩 觀其形」展覽乘車資訊：可至捷運淡水站搭乘862公車至國聖埔站下車、基隆地區民眾可搭乘790公車到國聖埔站；或於台北車站搭乘1815公車至國聖埔站下車，步行5分鐘即可抵達。