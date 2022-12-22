新馬戲表演風潮在國內逐漸成形，馬戲表演不再只有特技，還結合了日常生活和想像力。圖為致力於新馬戲表演的 FOCA福爾摩沙馬戲團團員。（鄧博仁攝）

法國魔人神手製造所《人類狂想曲》首度來台，連結馬戲雜耍與當代人類社會的哲思，中國信託新舞臺藝術節耶誕假期於北藝中心盛大開演。（Dan Ramaën攝，台北表演藝術表演中心提供）

新馬戲表演風潮在國內逐漸成形，馬戲表演不再只有特技，還結合了日常生活和想像力。圖為 FOCA福爾摩沙馬戲團團員。（鄧博仁攝）

新馬戲表演風潮在國內逐漸成形，馬戲表演不再只有特技，還結合了日常生活和想像力，本周將有台灣和法國的馬戲表演在北藝中心登場，要與觀眾同樂。

北藝中心董事長劉若瑀表示，馬戲是北藝中心致力培育推廣的表演形式之一，「這是一種歷久彌新的表演，當代馬戲藝術家更跳出純技巧展演，而用它來探討議題啟發深層思考。北藝中心年終三檔節目就展現馬戲的不同風貌，《馬戲派對》是大排場大製作適合闔家共賞的親子節目，《人類狂想曲》把小小的球拋出比喻人生的大哉問，《拋棄式人類》是挑戰地心引力的高空網，各有各的獨特之處，讓我們看到創作者如何發揮想像力，拓展馬戲的表現深度。」

此外，北藝中心引進法國的魔人神手製造所《人類狂想曲》，也成為中國信託新舞臺藝術節的壓軸強檔。中國信託新舞臺藝術節今年以「物件在劇場」為主軸，《人類狂想曲》透過7位表演者、49顆白球說故事，作品結合馬戲、舞蹈和戲劇，利用劇場的光影魔幻增加丟球的懸疑效果，讓古老的技藝有了新生命。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，「作品透過隨處可見的小白球，呈現生活中的工作和責任，不只是雜耍炫技，更有對人生的思辨。新舞臺藝術節努力將國內外當代跨界的演出，帶到觀眾面前。北藝中心引進國際一流節目，更致力國內人才培育，這和新舞臺藝術節的初衷不謀而合。這幾年，藝術產業非常辛苦，希望各界一起努力，讓當代表演藝術變出更多新把戲，不斷刷新觀眾的想像。」

魔人神手製造所藝術總監克萊蒙．達贊（Clement Dazin）表示，這個表演不像一般的馬戲走風趣熱鬧的風格，整體的調性比較內斂，不重炫技，因為他希望能用馬戲來談一些嚴肅的題材。

FOCA福爾摩沙馬戲團團長林智偉表示，FOCA以前的作品常跨界、實驗性強，但《馬戲派對》反其道而行，用比較傳統的風格呈現，要考驗演員能不能用最直接的手法引起觀眾共鳴，沒想到票券秒殺，證明他們成功了。

胡嘉豪表示，感謝北藝中心提供機會，讓他能嘗試在台灣少有人做的高空馬戲，他希望大家不只來看技術，也來陪他一起思考我們如何在現代社會裏找到自己生存的意義。