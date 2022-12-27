台南晶英酒店喜迎嶄新年度，正式宣告進入「元宇宙」世界，跨年倒數的「霸道趴」當天加碼發行首枚NFT「熊霸」，現場將抽出共150名幸運兒免費獲得空投優惠。台南晶英酒店表示，未來將持續為賓客量身打造多元「晶宇宙」內容，提供專屬賦能與精緻服務，以呈現共創府城人文與數位科技的新境界。

搶迎倒數跨年商機，台南晶英酒店指標性跨年派對「霸道趴」於12月31日晚上十點啟動「奇幻馬戲之夜」，進入魔幻時空欣賞「FOCA福爾摩沙馬戲團」驚呼連連的特技表演，再隨著知名DJ、MC與SHOW GIRL的電音勁舞讓氣氛熱鬧沸騰，入場費每人999元還能暢飲多款經典調酒與啤酒。

台南晶英酒店NFT是由Web3 NFT 發行平台Pomo Network 及其產品「波波錢包」所發行的賦能型NFT，首枚呼應今年霸道趴「馬戲團」的主題，設計出頭戴兔耳朵、踩著馬戲滾輪的「熊霸」，象徵邁向農曆兔年天天「乎你呷尚飽」，第一波「晶宇宙」居民也將在跨年派對現場於大型LED牆面上隆重揭曉，幸運獲得「熊霸」的賓客不僅可以收藏，還能天天享有飯店餐飲福利賦能，包含池畔酒吧水晶廊原創特調買一送一、ROBIN'S牛排館鐵板燒用餐即贈季節性熱前菜、外賣中心單筆消費滿500元現折50元，另外還有隱藏壽星賦能，在生日當月前來出示證件，即可兌換飯店準備的神祕好禮。

在人手一機的科技爆炸時代，品牌紛紛進入元宇宙，透過虛擬交易平台串聯起品牌行銷，為深度忠實粉絲甚至是潛在客群帶來新奇的消費體驗，進而增加品牌認同感與增加黏著度。在歲末年終之際，台南晶英引領跨年瘋潮並投出「晶宇宙」的驚喜彈，冀望吸引更多民眾前來派對共襄盛舉，在欣賞精彩絕倫的特技演出，感受奇幻魅力的刺激與驚奇中，人人都有機會成為「熊霸」NFT的藏家，迎接歡樂又璀璨的2023年。