臨近年末，也正好是出國潮，京站就留意到今年消費者偏好防風、防雨、防溼氣以及多穿式用途的保暖外套需求明顯增加，正好適合去日韓滑雪穿起來，每日皆有百件等銷量，因此特別推出一系列冬裝優惠，19日至25日前還有年末最後的滿額贈活動，Q卡友滿4800元即送500元贈券，另外在24日下午3點起還有由台北市吉林國小管弦樂團演奏的「耶誕歡樂音樂會」、星之花編織手作掛飾課等耶誕活動。

京站的4E WEAR絨毛翻領外套，推薦價4880元。（京站提供）

京站的PUMA流行系列Classics絎縫T7立領外套，推薦價2680元。（京站提供）

31日跨年當晚，更推出「旗袍 X 微醺 X 舞會」，27日前購票即可在當日入場享受復古旗袍體驗、微醺派對等活動，每人參加費用699元，兩人同行更享1300元，27日前下午6點前都可以購票入場，即享三大主題約會活動，包括復古旗袍體驗，還有微醺派對，每桌享金色三麥派對美食組及星球工坊爆米花，更有浪漫來電活動，在小卡上寫下想認識的他她，互相來電即贈Blues20派對雙人票券1份，參與此活動即可抽Switch、TOKUYO肩頸樂揉捏按摩器、Blues 20 Taipei藍調舞蹈課程兌換券3名等多項大獎。