蔡英文總統17日上午攜手行政院長蘇貞昌推廣食農教育，這也是兩人在民進黨九合一大選慘敗後首次同台。適逢寒流來襲，現場氣溫低、雨勢大，蔡、蘇幾乎沒有互動，進場時總統僅簡單與蘇貞昌交談，被問及「蘇院長會留任嗎」、「總統覺得蘇院長很棒嗎？」雙方僅簡單微笑沒有多做回應。

蔡英文上午率總統府資政暨中華民國四健會協會理事長顏志發、蘇貞昌、政務委員兼發言人羅秉成、農業委員會主任委員陳吉仲，出席「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰食農教育推廣活動。

「台灣有深厚的米食文化，農產品也非常豐富多元。」蔡英文致詞時提到，為持續提高稻米產業競爭力，政府提升水稻栽培技術，並拓展海內外銷市場，也推動「台灣米標章」，期望提升民眾對餐飲食米來源的信心，建立台灣米優質形象。

蔡英文說，去年台灣農產品外銷金額達到56.7億美元，創歷史新高。今年美國更成為台灣農產外銷的第一大出口國，達8.6億美元，第二名是日本，還有韓國、澳洲、加拿大、菲律賓及印尼等都有不錯成績，此發展代表台灣大幅降低對單一市場的依賴。

蔡英文說，至於一些較不穩定的市場，比如中國大陸的市場，政府也會啟動因應措施，全力協助農漁民業者面對不確定、不穩定市場，所受到的損害也會全力降低，甚至彌補。

蔡英文認為，烏俄戰爭影響下，國際糧食供應鏈不穩定，但台灣國產稻米不僅供應穩定、品質優良且產品多元，除了好吃的米飯，還有豐富的傳統米食及米蛋糕、米餅乾等新品。她也呼籲國人用行動支持國產米食，促進在地經濟及農業永續發展。