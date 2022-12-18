行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」部分條文草案，草案新增「選罷廣告實名制」，並增訂「深度偽造影音」條款，被質疑是「數位中介法」的本質。PTT網友對此表示，「民進黨真的是輸不怕」、「年輕人很討厭」、「這個黨真的穩了」！

行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」部分條文草案，草案新增「選舉罷免廣告實名制」，並增訂「深度偽造影音」條款。

新竹市長當選人高虹安辦公室發言人徐千晴17日在臉書發文質疑，行政院版選罷法修正草案規定，關於防制「深度偽造影音」傳播，提供者有「限制瀏覽、移除、下架該聲音、影像」的義務，讓人質疑這是「數位中介法」的本質，直言「國人離要被禁言的日子不遠了」。

蘇貞昌17日當天受訪時說，對於黑金槍毒、違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受，所以行政院會通過修改相關法律，符合國人期待。

PTT網友對此表示，「這個黨真的穩了」、「破壞民主自由的民進黨」、「民進黨真的是輸不怕」、「年輕人很討厭」、「2024下架民進黨就靠你了」、「繼續檢討選民」！