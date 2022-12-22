次世代雙價疫苗開打多時，但目前僅有莫德納一款可選擇，有科技業大老呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，竟遭衛福部長薛瑞元嗆是「BNT推銷員」。民眾黨發言人楊寶楨昨(21日)反擊狠酸「好了啦，高端推銷員」！行政院長蘇貞昌今(22日)稱兩人各有對錯，但他要為薛瑞元表達歉意；另一方面又說「罵薛禽獸朽木也不好」，其實原本薛瑞元已經說「沒對號入座」了，楊寶楨酸蘇揆這一舉動直接把薛推進去坐穩這個「位子」。

薛瑞元不但嗆該科技業大老是「BNT推銷員」，他更以自己打4劑高端來諷刺，「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」一連串脫序談話，也讓民眾黨發言人楊寶楨昨(21日)在臉書發文質疑，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員，狠酸薛瑞元「好了啦，高端推銷員」。

該科技業大老昨(21日)則在臉書發文寫道：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！」引用《三國演義》中諸葛亮罵王朗的16字掀起網路熱議。對此，薛瑞元今(22日)回應「我也沒有對號入座」。蘇貞昌則說，薛瑞元不能把這跟推銷員一起講，這樣不好，「政務官這樣的講法，我特別要表示道歉，不要這樣講才好」；不過罵薛瑞元是朽木、禽獸，這也不好，不是好的對應方式。

根據《CTWANT》報導，楊寶楨指出，蘇貞昌表面上幫薛瑞元道歉，但另一方面又說「罵薛禽獸朽木也不好」，其實原本薛瑞元已經說「沒對號入座」了，蘇揆這一舉動直接把薛推進去坐穩這個「位子」。她諷刺「實在高招，白臉都蘇貞昌當，黑鍋全給部屬扛」。

楊寶楨也認為，蘇貞昌道歉之舉，很明顯是想要轉移外界質疑他怎麼還沒下台的焦點。她呼籲，蘇院長不要戀棧，應正視民怨高漲的原因，民調顯示國人對於蘇內閣不滿意度已過半，且民進黨內因九合一大選大敗，抓戰犯的聲浪也不斷，蘇貞昌應知所進退。