民進黨九合一選舉慘敗後，迄今已快一個月，政壇發生的大事不少，但最令人不解、也最詭異的，絕對是閣揆蘇貞昌竟然還能不辭職這件「懸案」！無論是從政治責任、政治格調或政治的利害與現實來看，他都沒有臉面或條件，應該或能夠硬賴到現在。所以大勢所趨之下，蘇貞昌即將下台必成定局，只看是否能拖過年後立法院新會期的開議而已。

根據台灣民意基金會最新的兩個民調顯示，針對2024總統大選的支持度，新北市長侯友宜以38.7%，明顯領先副總統賴清德的29%、台北市長柯文哲的17.8%。另一個是針對2022選後內閣應否在明年前總辭的問題，有高達53.2%同意，更有2成5表達「強烈同意」內閣應即總辭。

兩相對照之下，足可看出在蘇貞昌不辭閣揆，普遍引發民意反感之下，即將當選民進黨主席、可望成為綠營共主與2024總統候選人的賴清德，已經成為最大的受災戶！過去一年多來，賴清德與侯友宜這兩人在2024總統民調支持度上，可說互有拉鋸，不分上下，賴甚至還略超過侯。這次變成侯明顯領先賴，或許有藍營「慶祝行情」的加持，但蘇內閣不總辭的影響，顯然是其中雪上加霜的負面因素。

更現實的是，2024不僅要選總統，還要選立委，蘇貞昌自己「輸」不起也就罷了，還要「賴」到底，不但害了賴清德，而且還有一大票綠營立委，乃至整個民進黨繼續執政之路；可以說蘇「賴」得越久，民進黨就被害得越慘！

民進黨內均知蔡賴矛盾不和，但賴清德一亮劍出手選黨主席，黨內跨派系便紛紛表態歸附；可是蘇貞昌不下台，黨內至今雖有少數非主流者抨擊，但幾乎看不到有人表態力挺，這就是大勢所趨，其理至明。過去藍綠兩黨都曾有所謂「一人救全黨」、「全黨挺一人」，如今竟出現「一人害全黨」，黨內有識之士卻坐視其毀黨誤國，豈不怪哉？

沒人挺卻下不來，這是什麼邏輯？又是誰的原因？至今撲朔迷離。一種說法是蔡英文慰留蘇，另一種是說蘇不肯辭，但無論是哪一種，都是只著眼於民進黨內的派系平衡與個人的權謀考量，哪有什麼國家與責任的認知？蔡慰留蘇的主要理由是「穩定政局」，聽來備覺諷刺，難道不知道蘇貞昌今日還不下台，才是政局不穩定的定時炸彈？

可笑且可悲的是，信用與效能已經完全破產的蘇內閣，至今仍能硬撐不下，完全只是為了民進黨內的權力布局與利益平衡，蔡賴蘇這綠營三大咖已是一個不等邊的三角關係，蔡如果想用蘇來卡賴，結果只會使得民進黨更趨弱化，對國民黨而言當然有利，但對賴清德與民進黨的未來而言，怎麼可能坐視不顧！

（作者為資深媒體人）