內政部長徐國勇近日因個人健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，幾經慰留不成，行政院發言人羅秉成7日表示，蘇揆決定勉予同意准辭，並指定內政部政務次長花敬群代理。PTT鄉民都傻眼酸爆：「換湯不換藥」、「要爆漲了，台灣房價」、「民進黨票還是太多了」。

羅秉成7日表示，內政部長徐國勇日前因個人健康因素向蘇貞昌院長請辭，雖幾經慰留，但徐部長仍希望蘇院長准其辭職，蘇院長乃尊重其決定勉予同意，並同時指定原部長乙職由花敬群政務次長代理。蘇貞昌院長特別感謝也肯定徐國勇部長擔任公職這段期間以來的貢獻，也請徐部長保重身體。

PTT鄉民表示：「換誰都是這些人啊」、「是沒人才了嗎」、「一說要掃黑，馬上就烙跑的內政部長...」、「蛤？可以兩個一起辭嗎」、「夭壽，房價要噴了」、「換湯不換藥」、「這個也很扯，現在是沒貨了484」、「哈哈哈民進黨就繼續表演」、「換來換去都這些咖...可憐哪」、「越換越扯」、「花部長又不能回答花次長的問題了吧」、「怎麼都是這些人？」

還有人酸「居住正義無望了」、「徐和光頭素來不合」、「究責勒？辭職就沒事了喔？」、「協尋花教授」、「民進黨票還是太多了」、「迎合上意可以當到內政部長，有夠爽」。