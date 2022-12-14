蔡政府斥資200億打造數位發展部，數位發展部長唐鳳藉麵線推廣「台灣雲市集服務」，被網友酸是「外送發展部」，民進黨立委高嘉瑜今在聯席委員會質詢時提出，「數發部有更多重要的事情要做，要注重的是個資」。

高嘉瑜詢問，現在大家問導入LINE系統，這個跟外送平台有什麼不同？對此，唐鳳說，這個是訂餐，也能連到外送互相串連；高嘉瑜說，這件事情民間做的很多，政府部門應該要注重的是個資。

高嘉瑜痛批，包含部長徐國勇等高層的住址、戶籍資料、身分證字號等個資內容，戶政資料共2357萬筆、證券交易資料168萬筆，「外洩管道是哪裡？」唐鳳說，數位部有釐清內網系統是否被入侵，目前資安署調查沒有被攻破的狀況。

高嘉瑜怒斥，內政部說這次過去的資料，數發部說沒問題，「所以資料外洩，沒有人知道怎麼外洩」，這些資料被掌握來交易，民眾也會覺得不安，詐騙猖獗，現在是查不出來嗎？是不是內部有人將個資綑綁拿出去賣？政府對這件事情有沒有用嚴肅的態度去偵辦？內政部代理部長花敬群表示，這部分已進入檢調程序，不太清楚現在檢調的進度。