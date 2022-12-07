20歲美國女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）是童星出身，她8歲起就開始參加各類影視作品試鏡，參演過許多影視劇，曾在漫威電影《鋼鐵人3》中出演，今年主演Netflix美劇《星期三》女主角，扮演古怪陰沉少女，魅力襲捲全球，成為當紅女演員，不過近日她接受採訪透露確診時拍攝，引起不小批評聲浪。

根據外媒《NME》報導，珍娜奧特嘉在美劇《星期三》中展現了一段古怪的舞蹈，怪奇的舞步吸引許多粉絲的模仿，在網上也掀起超高討論，她透露這段舞蹈是由她本人親自設計的，「我不是舞者，這應該顯而易見，我大約在拍攝前一週拿到這首歌（The Cramps《Goo Goo Muck》），於是我盡所能⋯⋯，但這很瘋狂，因為那是我確診第一天，所以拍起來很糟糕。」

這段話一出讓採訪者十分驚訝，珍娜奧特嘉接著解釋「是的，我醒來之後，這很奇怪，我很少生病，就算生病了也不會太嚴重，但我感到全身痠痛，像被車撞了一樣，然後一隻妖精在我的喉嚨裡放縱、刮抓我的食道壁！他們在拍攝回合間給我吃藥，當時我們正在等待陽性結果。」

而美劇《星期三》的製作公司米高梅透過電子郵件證實，拍攝過程遵循嚴格的防疫規範，只要測試結果是陽性，製作公司就會立刻隔離工作人員；珍娜奧特嘉表示她事後有表達希望重拍該場景的想法，但是劇組沒時間，她無奈直呼：「我想我本來可以做得更好」。

Dancing is one of my favorite things to do. Along with gravedigging, conducting autopsies, and glaring uncomfortably. pic.twitter.com/q5sHhp82Rr — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) November 25, 2022

這段話引來外界批評聲浪，有人認為既然已經感覺確診了，就不應該去拍戲，讓所有參與拍攝的演員都陷於感染的風險之中，也有人認為她是拍攝完才確認確診，也按照規定隔離了，並不是什麼大事。