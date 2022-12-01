關西仙草節10日和11日在關西鎮農會仙草加工廠辦登場，縣長楊文科（中）等人邀請鄉親到關西鎮吃仙草雞、喝仙草茶，大玩仙草節。（羅浚濱攝）

今年關西仙草節走復古風！10日在關西鎮農會仙草加工廠辦登場，連續2天的活動以「農業的黃金年代」為主題，藉由柑仔店的懷舊氛圍，帶領遊客回顧1970、1980年代台灣農業的黃金年代，楊文科1日挑起盛滿仙草乾的扁擔，體驗懷舊風情，邀請鄉親到關西鎮吃仙草雞、喝仙草茶，大玩仙草節！

楊文科表示，關西鎮每年重植仙草面積在50到60公頃，產值達1億元，帶給農民很多收益，可稱為「黑金」，食用仙草老少咸宜，可以熱熱吃，像是燉仙草雞，也可做成冰冰涼涼的甜點或飲料，消暑又解渴，好處非常多。

同時，關西鎮不只有仙草，還有柿餅、番茄、柑橘、香菇及愛玉等農特產品，歡迎民眾一起參與今年的仙草節活動。

農業處長范萬釗指出，關西仙草以種植桃園1號品種為主，每公頃可產5、6噸仙草乾，都要用人工採收，農改場研發最新的桃園3號，產量是1號的2到3倍，植株80到110公分高可用機械採收，技術移轉費用20萬元，縣府負擔18萬元，已有2公頃農地開始種植，會持續加強推廣。

今年的仙草節以「農業的黃金年代」為主題，將展示1970至1980年代懷舊物品的「黃金年代博物館」，還有體驗用傳統農具的「打草繩DIY」、「麻糬DIY」，現場教學烘培味道香醇的「咖啡豆烘培DIY」，還有機會抽到最大獎為黃金的「黃金年代懷舊抽抽樂」。

活動當天在現場打卡，可獲100元現場攤商折抵券，限量2000張，邀請「欣蕾舞團」、「艸雨田舞蹈劇場」表演，並有特技秀、魔術秀、學生活力復古舞等舞台演出。

另外，有「黃金年代探索巴士」探索關西農場及網紅景點，讓遊客能藉由導覽關西、愛上關西。