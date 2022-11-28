鄭朝方當選竹北市長將成新竹縣綠營的共主。（羅浚濱攝）

新竹縣五合一選舉落幕，縣長楊文科順利連任，國民黨鄉鎮市長和縣議員未能全壘打，凸顯藍營中生代斷層問題，以鄭永金系統為主的民進黨，歷經2次縣長和2次立委選舉敗仗的陣痛期後「東山再起」，順利交棒到第2代，完成世代交替，開啟新竹縣全新的政治格局。

新竹縣20多年來的地方政治，都是林光華、邱鏡淳及鄭永金這3位前縣長在纏鬥，綠營的林光華缺乏接班人，藍軍邱鏡淳也未交棒到第2代，從藍轉綠的鄭永金以無黨籍選縣長和立委失利後，由小兒子鄭朝方加入綠營參選縣長和立委也落敗，但父子倆仍未放棄，積極勤跑基層。

鄭朝方選定贏面較大的竹北市長，他的二哥鄭朝鐘以無黨籍選竹縣議員（竹東選區），兄弟倆都以高票當選，讓鄭家在新竹縣政壇東山再起，鄭朝方也成新竹縣綠營的「共主」。

鄭朝方以民進黨新竹縣黨部主委布局這次選戰，更大有斬獲，綠營縣議員從3席增為6席，竹北市民代表也攻下3席，原就是鄭系的無黨籍代表鄭建村，連任後很有可能問鼎市代會主席，全面掌控所、會。

鄭朝方選前結合無黨籍的鄉鎮長候選人，獲國民黨提名選縣議員的郭遠彰，退黨加入鄭系選竹東鎮長戰勝張順朋，關西鎮代會副主席陳光彩也和鄭系結盟擊敗劉德樑。

爭取新豐鄉長連任的許秋澤，因貪瀆案選前被羈押，儘管國民黨大力輔選拉抬聲勢，仍敗給無黨籍徐煒傑，擊毀藍軍組織系統戰無不勝的神話。

國民黨在新竹縣4大鄉鎮市，丟了竹北市、竹東鎮及新豐鄉3個，關西也不保，原因不外乎藍軍分裂、地方派系及個人恩怨等問題，造就鄭系綠營在新竹縣擴大政治版圖。

楊文科高票連任縣長，除了藍軍基本盤外，更有很多中間選民是肯定他的施政成果投票，而從綠營和小黨當選者都是新人，藍營落敗的都是老將來看，凸顯藍軍仍用舊思維在打選戰的問題。

楊文科未來4年，首要之務應是思考如何培養可以超越藍綠的政治新人接班，藍營更要跟進時代潮流，積極培養政治新生代，不能再沈迷於傳統組織戰，完成世代交替，因應已經變化的新興選民，方能避免陷入危機四伏之局。