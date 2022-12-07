新竹縣約有1萬5000名來自大陸和東南亞的新住民，縣府為慶祝一年一度的移民日，10日將在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2022國際移民日嘉年華」，表揚模範新住民，並規畫異國風美食攤位及多元文化舞台展演等活動，讓民眾一次體驗異國風情。

縣長楊文科表示，新竹縣是多元文化的城市，有客家人、閩南人、外省人、原住民及新住民等五大族群，為促進多元文化交流，縣府每年年底都會為新住民舉辦一場大型的文化多元融合盛會，今年也不例外！

社會處長李國祿說，新竹縣新住民以來自大陸最多有7468人，次為越南2812人、印尼2514人、菲律賓686人、泰國350人、日本108人、韓國75人及柬埔寨53人，各有不同的文化特色。

為感謝新住民融入台灣的努力與付出，縣府舉辦成長共融新住民表揚活動，由各鄉鎮市推薦在各方面表現優異的模範新住民家庭與新住民學習楷模，拉近新住民與在地居民彼此的距離。

李國祿說，為讓民眾了解更多新住民特色文化，今年活動以「多元彩繪」和「性別平等故事坊」為主軸，有限量的印度henna彩繪體驗等精采活動，藉此推廣各族群多元文化，讓新住民與在地居民相互了解，彼此尊重不同文化。

移民署新竹縣服務站移民官，每年為了國際移民日嘉年華會活動，都利用下班時間練舞，像前年跳印度「寶來塢」舞蹈，不僅很好看，還常被誤認是泰國或是印尼來的新移民。

今年在新瓦屋的會場有異國風美食攤位，展售家鄉美食和特色創意商品市，並有闖關互動遊戲讓參與闖關的民眾可拿到美食券與贈品等好康，想一次體驗各國不同風情樣貌的鄉親千萬不能錯過！