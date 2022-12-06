全家攜威德開發「威德雙酵益生菌」，標榜可促進新陳代謝，各年齡層都適用。（全家提供）

儘管疫情降溫，營養保健品的銷售熱度仍不減，據外部調查，台灣保健食品市場規模去年就飆到1596億元，超過8成民眾疫後開始關注提升保護力的產品。全家看準商機打造保健食品專區，並攜手美國保健品牌威德Weider獨家開發「威德雙酵益生菌」，專攻各年齡層標榜鞏固保護力、順暢代謝力，再以最低53折吸引消費者埋單。

為了讓益生菌更好發揮，「威德雙酵益生菌」加入可提供好菌養分的益生質、能照顧好菌居住環境的後生元，以複合益生菌的角色幫助體內改變細菌叢生態，藉此維持消化道機能，並搭雙重酵素促進新陳代謝、提供營養。除了適合需要能量補給的青少年，久坐需促進消化的上班族也適用，孕媽咪、銀髮族同樣能從中獲取營養元素。

即起至112年1月10日止購買「威德雙酵益生菌」享優惠，原價1380元，單件特價850元、2件特價1450元，等同最低下殺53折，以實惠就近買的優勢，讓全家順勢化身不打烊的身體守護者。