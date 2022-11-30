全球前3大軟板材料廠商台虹科技，在業界頗有名氣，沒想到公司內的資深吳姓副總竟私下偷拍公司配方，還和自己中國廠商談合作。台虹科技發現後，報警處理並將吳男解聘，高雄地方檢察署依違反營業秘密法將吳男起訴。

吳男從1997年進入台虹科技工作，10年後升職為研發處研發四部代理資深副總，2020年更調任到中國子公司擔任副總經理及代理總經理，負責推廣銷售CPI＋HC產品。

台虹科技於2018年開始研發「高頻純膠BHF」系列產品，並於2020年完成量產測試階段，開始進行銷售，替台虹科技帶來破億的收入。

吳男在2019年開始，利用手機拍下會議中白板上的「高頻純膠BHF」配方，也利用公務電腦開啟其他添加配方檔案，用手機拍照留存。

2020年時，公司內的資深徐姓經理要求吳男調任中國子公司前，要依規定將手上先前的公司資料移轉並刪除，但吳男以「手邊無配方資料，故無任何配方，需要填寫移轉申請書，謝謝！」回覆。

2021年1月，台虹科技發現吳男與客戶用通訊軟體聯繫，想要私下談合作，公司發現後2月將吳男解雇，並委由律師向保二總隊報警偵辦；警方持搜索票查獲多張吳男先前拍攝的配方圖和公司實驗紀錄簿、測試樣品等物。

吳男偵訊時辯稱，拍照是為了做開發紀錄用途，而拍下其他配方也是為了讓他可以時時研讀，其他文件都是他2018至2020年參與設廠所取得的，否認自己有偷取配方一事。

雄檢偵辦時也傳喚多位台虹科技高層作證，高層強調，吳男無權知道產品的配方內容，吳男所掌握的資料已屬於A級機密。

檢方根據搜索到的證據、對話內容以及高層說法，認定吳男犯罪事實明確，依違反營業秘密法將吳男起訴。