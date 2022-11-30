日商味之素（Ajinomoto）三十日表示，計畫加速擴增高科技晶片製造薄膜材料的產能，應該會超過原本的投資規模170億日圓，約1.22億美元。不過，還是會先觀察市場的趨勢再說。

所謂ABF薄膜（Ajinomoto Build-Up Film）簡言之就是生產高效率半導體產品時，一種不可或缺的絕緣體材料，同時，更是味之素的主力商品之一。其實，味之素也是食品大廠，以發明的味精與各式調味料著稱於世。

味之素預估，從現在到2026年三月底結束的財年，ABF出貨量每年可望成長18%。到了2030年底，增幅都將維持兩位數成長。調研單位Absolute Reports在七月曾表示，最晚在2028年之前，ABF全球市場規模可望增至65億美元。

味之素指出，大約七成自製的ABF膜是用在資料中心伺服器上，至於擴大到5G無線應用範圍，也有助進一步推升需求。在四到九月本財年的前半年期間，有ABF業務在內的旗下功能性材料部門，銷售量大增三成並達372億日圓。

因為有ABF這隻金雞母，味之素今年迄今股價已大漲約22%。同時，自2020年初新冠病毒剛爆發時至今，股價更是飆升2.5倍左右。相反地，占總營收約兩成的味之素冷凍食品，在四到九月時卻虧了三億日圓。

因此，部分股東建議，味之素應該把冷凍食物項目脫手掉，專注於電子材料等一些可獲利的產品上。但是，味之素卻說連想都沒想過。味之素表示，將把冷凍食物重心放在餃子等會賺錢的商品上，並提高北美地區的售價，也預估餃子海外銷售量可望超過日本本土的。