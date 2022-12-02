受到日圓匯價創新高影響，以汽車類股為首的出口導向日企紛紛走弱，日經二日一度來到三周新低27,662.12點。早盤結束時，日經指數收27,679.84點，跌546.24點或1.94%。東證收1,945.96點，跌40.5點或2.04%

因日本隊在世足大賽中打敗西班牙隊，故相關類股逆勢上漲，例如，直播賽事的線上傳播公司CyberAgent大漲5.25%，運動用品業者Mizuno漲0.84%，酒吧夜店Hub更是狂飆9.42%。

美元兌日圓匯價，二日續貶一度來到135.01，創八月十八日以來最低。分析師預估，不少日本出口商將日圓匯價設定在135左右，若日圓再走強可能會讓財報不好看。

汽車族群首當其衝，三菱汽車大跌4.95%，日產汽車跌3.41%，本田跌2.46%，豐田也跌2.25%。同時，外銷類股的任天堂跌1.95%，索尼也跌1.81%。