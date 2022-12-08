美股疲弱，加上各大投行紛紛唱衰經濟成長下，日經八日一度下挫至27,415.66，創近一個月新低。日股早盤結束時，日經指數收27,480.49點，跌205.91點或0.74%。東證收1,935.61點，跌12.7點或0.65%。

分析師認為，在高盛以及摩根大通等都不看好經濟表現，未來可能會更加趨緩，甚至有衰退的可能性，市場也對總經與企業獲利感到擔憂。

大型類股中，東京威力科創跌1.03%，索尼跌2.3%，發那科也跌0.99%。

日本軟體銀行創辦人孫正義大買自家股票，增加在軟銀的持股。彭博社統計，孫正義的軟銀全部持股，在2019年三月時只有26.7%，經過三年半的時光，截至九月底，比例已大增至34.2%，這表示軟銀的三分之一已是孫正義囊中之物，軟銀八日股價一度逆勢大漲2.5%左右。

日本經濟成長捎來一絲好消息，調整後的上季經濟成長季增年率，是從初值負1.2%，增至負0.8%，較市場預估值負1%要來得好些。