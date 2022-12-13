在權值股領軍下，日經13日開盤大漲，盤中一度衝高至28,116.56點，創約兩周新高，午盤漲勢維持之下，最後收27,954.85點，漲112.52點或0.4%。東證收1,965.68點，漲8.35點或0.43%。

分析師認為，日股上揚並沒有明顯原因，交易量也不算太大，美國時間13日要出爐的最新消費者通膨數據，是左右股市的最新經濟報告。若日經能守住25日移動平均線，約27,946點以上，代表應可收復2萬8大關。

權值類股中，迅銷漲1.53%，軟銀漲0.13%，PS5電玩主機熱賣，進而推動美國整體電玩支出年增3%至63億美元的索尼，也漲1.06%。

不過，晶片相關族群走勢較疲弱，東京威力科創近乎持平，愛德萬測試也收平盤。日圓疲弱下，激勵日本出口業者股價，包括本田汽車漲1.2%，豐田汽車漲0.28%，任天堂也漲0.14%。

根據著名的信評業者，穆迪旗下的子公司穆迪分析公司（Moody's Analytics）表示，日本央行新繼任者應該會延續目前貨幣政策，加上全球總經環境不佳，預估基本上不會有什麼重大改變。