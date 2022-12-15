★分析

摩根士丹利投資管理公司Jim Caron 表示，將2023年的最終利率從9月預估的4.6%調升至5.1%，是聯準會立場變得強硬的主要原因。他們沒有信服通膨開始放緩的說法，根本是完全忽略它。

Spouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams表示，聯準會決策官員或許正在利用這些非常激進的點陣圖預測來消除過去幾個月市場放鬆了的風險，「情況已經緩和下來，這就是他們一再強調的，在他們看到失業率攀升之前，不會讓任何放鬆的情況發生」。

★類股

標普500指數11大類股幾乎全跌，僅醫療保健股小漲0.14%。金融股跌1.29%，跌幅最大；其次為原材料股跌1.11%，地產股跌1.01%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.50%，報6,945.92點。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見。蘋果跌1.55%，微軟漲0.12%，亞馬遜跌0.98%，Alphabet跌0.59%，特斯拉跌2.58%，Meta漲1.20%，網飛跌0.78%。

道瓊指數成分股方面，默克（Merck&Co）漲1.24%，漲幅最大；其次為波音漲0.60%。高盛跌2.25%，表現最疲弱；其次為美國運通跌2.16%。

主要晶片股全跌，德州儀器跌0.95%，恩智浦跌1.09%，美光跌1.18%，高通跌1.44%，英特爾跌1.64%，應用材料跌1.99%，輝達跌2.20%，超微跌3.80%。

★焦點股

特斯拉跌2.58%，收在156.80美元。該美國電動車大廠否認上海廠將暫停生產Model Y的傳聞。高盛下修特斯拉股票目標價，但維持「買進」評級不變。摩根士丹利則點名特斯拉是其2023年首選汽車股。由於大環境不利於成長型股票、執行長馬斯克口無遮攔且收購推特的交易又風波不斷，以及產品老化和競爭加劇的疑慮升高，今年來特斯拉股價已經腰斬，馬斯克再度將全球首富寶座拱手讓給法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

達美航空（Delta Air Lines）漲2.79%，收在34.31美元。該公司表示旅遊熱潮未完待續，看好2023年營收成長15%～20%，獲利可望暴增近一倍。

莫德納（Moderna）繼周二飆漲19.6%後，周三再漲5.78%，收在208.95美元。默克（Merck&Co）漲1.24%，收在111.55美元。研究結果顯示，莫德納一種實驗性黑色素瘤疫苗如果與默克的癌症藥物Keytruda合併使用，則皮膚癌復發或導致死亡的風險比單獨使用Keytruda降低逾4成。

Charter Communications遭券商調降目標價，股價應聲重挫16.38%，收在328.34美元。其執行長Chris Winfrey在投資人會議上宣布公司將在三年內投資55億美元升級高速網路。

★台股ADR

台積電ADR跌0.61%，收80.02美元，換算台股價格為489.43元。

聯電ADR跌0.96%，收7.22美元，換算台股價格為44.16元。

日月光ADR持平，收6.62美元，換算台股價格為101.23元。

中華電信ADR跌0.30%，收36.31美元，換算台股價格為111.04元。