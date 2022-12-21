材料-KY(4763)今年受惠絲束、醋片都有新產能，全年度營收可望創上市以來最佳，明年度訂單也陸續談妥，成長動能可望持續，今日股價開高走高，一路飆上漲停板185元鎖住。材料-KY目前所有均線呈多頭排列，若是量能能夠配合放大突破前高193元，後市仍猶有可為。

醋片在中國大陸內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。今年度3月新的絲束產能擴增，加上去年第4季增加新的醋片產能，而醋酐已批量出貨，法人預期2022年營收成長可望為上市以來最佳。目前明年度訂單已陸續談妥，成長動能可望延續到明年。

材料-KY就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸及2024年9月完成15,000噸醋片產能擴增。