國際旅遊市場景氣復甦，雄獅(2731)集團為感謝同仁辛勞，宣布發放逾1億元「年度激勵獎金」，並因應集團積極朝生活產業發展，2023年將擴大徵才逾500人，除了旅遊及旅遊新創人才外，也歡迎旅宿、餐飲、資訊科技等人才加入，具國際派遣或海外工作經驗者佳。

雄獅董事總經理黃信川指出，集團宣示提升產業水平，積極朝生活產業發展，深耕國內「食、宿、遊、購、行」領域。人才是企業最大的資產及動能，服務業更要留住優秀人才，為台灣旅遊業、服務業創造國際價值，提升以人本為核心服務的產業價值，創造國際級營收。

為感謝全體同仁於疫情期間仍堅守崗位、孜孜不倦，雄獅集團依照同仁年資及考績，近2千名同仁可獲得1個月以上全薪的「年度激勵獎金」，總金額超過1億元，盼創造幸福的企業環境。

此外，雄獅集團持續進行布局計畫，包括全新餐飲品牌「Island133」預計明年首季於台北松山文創園區開幕，並取得位於澎湖的「馬公港埠大樓旅館部暨商業空間設施」經營權，最快於明年底試營運。

同時，雄獅集團在既有國際化基礎持續拓展海外布局，於美國、加拿大、英國、香港、中國大陸、日本、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭等國成立公司，並將籌備越南、馬來西亞、印尼、德國等區域公司。

黃信川表示，下半年已有超過500位新進同仁加入，預計明年再開出逾500職缺，除了旅遊及旅遊新創人才之外，特別鎖定旅宿、餐飲、資產開發、物業管理、投資與購併、經營分析、產壽險、資訊科技、AI人工智慧、區塊鏈等人才。

而為掌握國際化契機，黃信川指出，雄獅集團將優先聘用具備英語、法語、西班牙語、德語、日語、韓語、廣東話等各語言專長人才。