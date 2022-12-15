在聯準會篤定升息兩碼之後，雖是在市場預估範圍之內，但外界憂心韓國央行於明年中旬召開既定利率會議時，可能也會跟進美國升息。因此，韓股15日開低後便震盪走低，目前在2,376.37點，跌22.88點或0.95%。同時，韓元也走貶。

韓國央行15日表示，韓元升值加上原油價格下跌，韓國11月進口金額指數是3個月以來首次下滑，降至148.07，月減5.3%。11月，是此進口指數繼9月以及10月分別上漲3.4%以及1.2%之後，首次減少。至於跟去年同期相比，則上漲14.2%，但低於10月19.4%。

韓國官方15日公布的數據得知，受到全球經濟成長腳步放慢所影響，11月從韓國走海運到美國西岸的貨櫃運輸費用，已連續兩個月都是減少。不過，與運往亞洲各地相比，則是有截然不同光景，例如韓國去中國大陸的貨櫃價格與越南一樣，卻都是上漲的。韓國最大貨櫃輪業者HMM，股價下跌0.68%。

科技族群表現較疲弱，三星電子跌1.5%，SK海力士跌1.7%，汽車電池製造商LG Energy Solution也跌0.6%。不過，現代汽車漲0.3%，起亞也漲0.6%。

韓元兌一美元在1,303.05價位附近，韓元貶6.75元。