筆者曾在2022年8月2日新加坡《聯合早報》刊文，試圖探討韓國的地緣政治性質，建議重視韓國在中美之間可能起到的「中間地帶」和「緩衝區」作用。簡言之，筆者不主張完全把韓國看作「西方國家」，儘管這一視角也有利於中國人破除某些認知誤區，對韓國這個近鄰「去熟悉化」，重新認識其在全球體制中的角色和與美國的同盟關係。但是，總體看來，把韓國和「西方」一勺燴，仍然是不利於準確把握其本質，也不利於中國根據世界各個國家乃至文化圈層的不同背景和性質，靈活調整外交策略的。

目前的韓國在任總統尹錫悅在韓國民眾，特別是帶有左翼傾向的人群中口碑並不算好，但其在國內的右翼和親美傾向並沒有成為中韓之間保持合作對話的障礙。中韓之間這種「搬不走」的地理近鄰關係，深長的語言、歷史、文化親緣紐帶，以及韓國出於國家安全利益考慮，必須在大國之間保持平衡的現實主義策略，都注定了無論哪一位韓國政客當政，中韓之間都可以維持一種不同於中國和純粹的「西方」國家之間關係的獨特關係，而韓國政治上的「西化」以及作為美國盟友的身分，以及其在經濟文化上向中國靠近的立場，恰恰可以起到一種中美之間的緩衝作用。

同時，韓朝關係與韓中關係並沒有必然的聯繫，因為韓國在特定歷史背景下有針對北方的特殊安全關切，但韓國和中國之間並沒有這一糾結，而韓國在解決半島問題的過程中還需要中國的助力。另外，中韓關係也有獨立於中美關係的內在邏輯和中韓雙方的利益交集。中韓關係沒有，也不會同步體現中美關係的起伏。

今年11月的中韓首腦會談以及輿論反響，事實也證實了筆者的判斷，即韓國仍要在中美之間尋求平衡，不尋求，事實上也不可能完全倒向美國，而中國方面同樣重視這一立場。在11月首腦會談以後，韓國國內的一家報紙也發出了韓國可以起到在大國間起「緩和或緩衝」作用的倡議。

（作者為美國阿勒格尼學院歷史系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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