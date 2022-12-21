中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增1萬9051例本土個案，是自11月17日單日新增2萬0078例後，34天來的新高記錄，與上周三相較，本土確診也增加1502例，增幅8.6%；另外今增104例境外移入、27例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬9051例本土病例，個案分布較多的縣市為新北市3807例，台中市2362例，桃園市2261例，台北市2173例，高雄市1991例，台南市1350例。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為10例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月28日至12月18日，死亡日期介於8月28日至12月18日。

指揮中心說明，今日新增104例境外移入個案中，為55例男性、49例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國（7例），日本（3例），土耳其、美國、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南及韓國 （各1例），另86例感染國家調查中。入境日期介於今年11月21日至12月20日。另外，昨（20）日莫德納次世代疫苗總共接種3萬3283人次，其中BA.1接種76劑；BA.5接種3萬3207劑。