總統蔡英文今（27）日針對「強化全民國防兵力結構調整方案」召開記者會，她引述英國首相邱吉爾的名言強調，和平不會從天而降，屈辱過後還是得直面戰爭，還向國人喊話，讓台灣永續生存下去是自己無可迴避的責任，但只要台灣夠強就不會變成戰場，青年也不用上戰場。

蔡英文稱，她相信絕大多數的人都有一顆熱愛國家的心，都願意為國家盡一份力，都願意為守護我們身邊所愛的人，不計代價、拚盡全力，只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年也不用上戰場！

蔡英文指出，2024年將恢復一年義務役，適用於2005年後出生的役男，這對她而言是無比艱難的決定，但作為總統，捍衛國家安全並確保國家利益，「讓台灣永續生存是我無可迴避的責任」。

對於義務役政策的規劃，蔡英文也提到，由於4個月兵役沒辦法應付眼前的戰備需求，在考慮新的兵力需求跟兩年完整評估跟檢討後，確定從2024年開始恢復一年的義務役。

她還引用邱吉爾的名言，受到屈辱還是得面對戰爭。蔡英文也以俄烏關係為例子，歐洲的烏克蘭戰爭已經持續300多天，但烏克蘭並沒有倒下，他們守護家園的意志感動很多人，台灣政府跟人民不會想要戰爭，但是和平不會從天而降。