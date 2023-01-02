烏克蘭在2023年1月1日，對俄羅斯佔領的頓內次克市-馬凱耶夫卡區(Makíjivka)發動精準轟炸，擊中一所被俄軍徵用的職業學校， 造成數百名俄軍士兵喪生，可能達到四百多名。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，親克里姆林宮的軍事博客主Arkhangel Spetsnaz週一在電報網(Telegram)上表示，元旦凌晨，烏克蘭對馬凱耶夫卡區發動的轟炸，造成很多人死傷，建築物幾乎被夷為平地。

他所附上的20秒短影片，是消防隊員在瓦礫堆的樣子，廢墟上仍在冒煙。

莫斯科指派的頓內次克政府表示，烏克蘭軍隊在新年前夜發射了至少25枚火箭彈，造成許多民房遭到破壞，不過沒提到地點。

批評俄羅斯軍事行動的博客主吉爾金(Igor Girkin)表示，被擊中的工業學校已被徵用為軍營，因此一部分校舍做為彈藥庫，火箭彈擊中了彈藥庫引發殉爆，所以建築炸得什麼都不剩，死亡人數可能達到數百人。

此說法被幾個親克里姆林宮記者所引用，而塔斯社援引一名未具名的俄羅斯官員稱，「烏克蘭將這所職業學校確定為目標，因為裡面有大量士兵在使用手機，因而被鎖定。」

烏克蘭戰報稱，襲擊造成的死亡人數約為 400 人，此說與吉爾金的看法不謀而合。而俄羅斯派駐的官員當天表示「超過 15 人受傷。」

馬凱耶夫卡區位在頓內次克市的東邊，百年以來都是重要的產煤重鎮，此處多是俄羅斯人。另一個報導稱，死亡的是9月以後被徵召而來的動員兵。

此事件是俄烏戰爭後，頓內次克市遭到的最嚴重轟炸，顯示烏克的火力打擊已覆蓋到最核心的俄佔領區。

文章來源：‘Significant’ Number of Russian Soldiers Killed in Ukrainian Missile Strike on Makiivka
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